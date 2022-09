Perù | un museo a cielo aperto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 settembre 2022) Ilè un’avventura bellissima, da vivere con lentezza. La vita da queste parti scorre adagio, per tradizione e astuzia, lo sa bene chi si inerpica sulle altissime montagne centellinando il respiro. Eppure il tempo vola alla scoperta di questo Paese, collezionando emozioni uniche a contatto con una natura straordinaria, che vanta la presenza di tutti gli ecosistemi del continente. Un mosaico di paesaggi in cui le Ande troneggiano sul mondo, seconde per altitudine solo alle cime dell’Himalaya, e le foreste sono ricchissime di biodiversità, ricordandoci che l’Amazzonia non è un’esclusiva del Brasile, ma è un polmone verde che ricopre più della metà del territorio peruviano. Le coste delineano buona parte dell’America Latina tuffandosi nell’Oceano Pacifico, con tantissime spiagge amate dai surfisti, e piccole isole che spuntano a poca distanza, come le incontaminate ...