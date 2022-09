Oggi 5 settembre: Santa Teresa di Calcutta | Si definiva una “piccola matita nelle mani di Dio” (Di lunedì 5 settembre 2022) Gigante della carità materiale e spirituale, Madre Teresa di Calcutta volle sempre essere, come disse una volta, niente altro che una «piccola matita nelle mani di Dio». Quella che per tutti resterà sempre e solo Madre Teresa di Calcutta nasce a Skopje (l’attuale capitale della Macedonia) il 26 agosto 1910 e muore a Calcutta, in L'articolo Oggi 5 settembre: Santa Teresa di Calcutta Si definiva una “piccola matita nelle mani di Dio” proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di lunedì 5 settembre 2022) Gigante della carità materiale e spirituale, Madredivolle sempre essere, come disse una volta, niente altro che una «di Dio». Quella che per tutti resterà sempre e solo Madredinasce a Skopje (l’attuale capitale della Macedonia) il 26 agosto 1910 e muore a, in L'articolodiSiuna “di Dio” proviene da La Luce di Maria.

trash_italiano : ?????? OGGI L’ITALIA SI FERMA PER COMMEMORARE L’ORRIBILE 4 SETTEMBRE ?????? - CarloCalenda : Ne vale sempre la pena. Il 25 settembre saremo la vera sorpresa. Oggi già siamo la politica seria. Grazie a tutti… - riotta : Il Pd ha fatto cadere Draghi. Blair è una canaglia. Via la sanzioni alla Russia. Spero il 25 settembre arrivi prest… - salvatoreblanc7 : RT @CiaoKarol: Il #Santo di oggi, 5 Settembre 2022: MADRE TERESA DI CALCUTTA Miracolo e Supplica per una grazia ??? - ScrivoLibero : La Biblioteca Lucchesiana di Agrigento, insieme con la Società Dante Alighieri, organizza oggi, lunedì 5 settembre… -