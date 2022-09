Nuovo treno Caravaggio di Trenord: prime corse da Saronno per Varese e Como (Di lunedì 5 settembre 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Da oggi il Nuovo treno Caravaggio di trenord è in servizio sulle linee per Saronno. Nella serata di domenica 4 settembre, è stata effettuata la prima corsa viaggiatori da Milano Cadorna a Laveno. Nuovo treno Caravaggio, prime corse da Saronno per Varese e Como Con l’inizio della nuova stagione lavorativa arriva una buona notizia per ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene ... Leggi su ilnotiziario (Di lunedì 5 settembre 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Da oggi ildird è in servizio sulle linee per. Nella serata di domenica 4 settembre, è stata effettuata la prima corsa viaggiatori da Milano Cadorna a Laveno.daperCon l’inizio della nuova stagione lavorativa arriva una buona notizia per ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene ...

S0LELUNA : @clito_nuovo @lwtxele così si prende il treno in faccia - lwtxele : @clito_nuovo @93idm @daaylightv sarà meglio perché io mi offendo sennò, IO VERREI MA HO ANSIA A PRENDERE IL TRENO DA SOLA - mittdolcino : @IlarioMoro Ma non so Comunque uno schifo, non emergerà mai nessuno di nuovo, non può emergere, il sistema è fatto… - 93idm : @daaylightv @clito_nuovo @lwtxele vabbè iris tu sei qua prendi il treno e fsccciamo la gara - lwtxele : @clito_nuovo no non ci penso o io il treno domani lo prendo in faccia -