Ndrangheta a Bergamo: 33 arresti (Di lunedì 5 settembre 2022) La Ndrangheta colpisce anche a Bergamo: 33 gli arresti per un giro di fatture false. La truffa da 20 milioni di euro: come hanno fatto? Un giro di fatture false, il metodo con cui è stato riciclato il denaro sporco dei proventi criminosi di un clan della Ndrangheta. Le fatture venivano intestate a cosiddette società cartiere che erano almeno sette. Questo tipo di società ha come scopo l'entrata del denaro ottenuto illegalmente nel mercato, eludendo i controlli della Finanza e permettendo alle associazioni criminali di disporne in tutta tranquillità anche in conti bancari. Il metodo consiste proprio nell'emissione di fatture, spesso con importi eccessivamente alti rispetto all'attività dichiarata, senza che vi sia stato un effettivo scambio di beni. Naturalmente a queste fatture seguono anche numerosi prelievi di ...

