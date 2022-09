Napoli-Liverpool, rischio forfait: Klopp in ansia (Di lunedì 5 settembre 2022) Alle porte del match di Champions League tra Napoli e Liverpool i Reeds si preoccupano per la possibile assenza di un giocatore. Nel derby di Premier League Everton-Liverpool, infatti, Carvalho è dovuto uscire anzitempo per un infortunio che ha preoccupato da subito l’ambiente. FOTO GETTY – Carvalho Liverpool In mattinata il Liverpool ha rilasciato alcune dichiarazioni di aggiornamento sul sito ufficiale sulla condizione fisica del giocatore. Ecco quanto evidenziato: “Jürgen Klopp è fiducioso che l’infortunio di Fabio Carvalho durante il derby di sabato non sia grave. Il centrocampista è uscito all’intervallo del match del Goodison Park a causa di uno scontro di gioco che ha interessato la gamba. Carvalho sarà valutato prima della trasferta della prossima settimana per l’esordio ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 5 settembre 2022) Alle porte del match di Champions League trai Reeds si preoccupano per la possibile assenza di un giocatore. Nel derby di Premier League Everton-, infatti, Carvalho è dovuto uscire anzitempo per un infortunio che ha preoccupato da subito l’ambiente. FOTO GETTY – CarvalhoIn mattinata ilha rilasciato alcune dichiarazioni di aggiornamento sul sito ufficiale sulla condizione fisica del giocatore. Ecco quanto evidenziato: “Jürgenè fiducioso che l’infortunio di Fabio Carvalho durante il derby di sabato non sia grave. Il centrocampista è uscito all’intervallo del match del Goodison Park a causa di uno scontro di gioco che ha interessato la gamba. Carvalho sarà valutato prima della trasferta della prossima settimana per l’esordio ...

sscnapoli : ??? #NapoliLiverpool, dirige il match lo spagnolo Del Cerro Grande - petrazzuolo : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Napoli-Liverpool, esordio in Champions League per quattro calciatori azzurri - susydigennaro : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Napoli-Liverpool, esordio in Champions League per quattro calciatori azzurri - TotoeCalcio : #ChampionsLeague. Le quote dei bookmakers anche se vedono tutte sconfitte come segno base. Tranne il #Milan con bas… - sportface2016 : #UCL, #NapoliLiverpool. Il Sindaco #Manfredi: 'Tifosi reds rispettino le regole. I napoletani lo faranno' -