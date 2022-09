Napoli, due assi nella manica da utilizzare: ecco chi sono (Di lunedì 5 settembre 2022) Il Napoli sta viaggiando a ritmi molto alti e sta dimostrando di poter puntare verso la parte alta della classifica. Nonostante le brusche frenate con Fiorentina e Lecce, la squadra allenata da Luciano Spalletti ha poi risposto con un’ottima prestazione contro la Lazio. Due nomi importanti I trascinatori della squadra sono stati proprio gli ultimi L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 5 settembre 2022) Ilsta viaggiando a ritmi molto alti e sta dimostrando di poter puntare verso la parte alta della clfica. Nonostante le brusche frenate con Fiorentina e Lecce, la squadra allenata da Luciano Spalletti ha poi risposto con un’ottima prestazione contro la Lazio. Due nomi importanti I trascinatori della squadrastati proprio gli ultimi L'articolo

cn1926it : #Meret rinnnova con il #Napoli? Sì ma per soli due anni. #ADL ha un bonus da giocare - ildumba : @NuncEstLugendum Si sono dubbioso anche io però esattamente come Sassuolo è seguita da due partite in cui non puoi… - sprizzina : I cori razzisti fatti sabato nel derby contro Napoli sono stati fatti da tutte le due curve non scriviamo cazzate f… - Luigi14438676 : @PinoVaccaro77 Il mercato fatto cmq è stato importante....il Napoli ha perso mezza squadra...e le altre due sono molto inferiori sulla carta - digitalTool7 : @DavinoMassimo75 @MGuardasole Napoli è stupenda e probabilmente è la città più iconica d’Italia, anche grazie al Ve… -