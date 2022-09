Melanie Rauscher | la concorrente di ‘Nudi e Crudi’ è morta dopo aver inalato il contenuto di alcune bombolette spray

(Di lunedì 5 settembre 2022) È decedutaun’enorme quantità di aria compressa, contenuta nei prodottiper la pulizia domestica. Stando ai risultati dell’autopsia, diffusi dal sito americano TMZ pochi giorni fa,, 35enne exdel reality show, avrebbe respirato troppo propellente tossico e, per questo, lo scorso 17 luglio sarebbesul letto di una casa a Prescott, negli Stati Uniti. La donna lavorava come dog sitter nell’abitazione. Al ritorno dalle vacanze, i proprietari dei cani l’hanno trovata senza vita: vicino a lei delle, spesso usate per la pulizia della polvere. Secondo l’autopsia, infatti, la vittima non avrebbe fatto uso ...

