La doppietta di Insigne e il rigore imbarazzante del Chicharito Hernandez: spettacolo e follie in MLS | VIDEO

L'ultima giornata in MLS è stata scoppiettante, si sono registrati episodi curiosi e risultati a sorpresa. Stop del Toronto di Insigne, Bernardeschi e Criscito, il sogno playoff rischia di sfumare. La gara contro il Montreal si è conclusa sul risultato di 3-4: doppio vantaggio del Toronto con il rigore di Bernardeschi e Insigne, il Montreal sigla 4 gol e nel finale l'inutile marcatura ancora dell'ex Napoli. Tre punti per i Los Angeles di Giorgio Chiellini, 2-0 contro il Real Salt Lake. Solo un pareggio per i Los Angeles Galaxy contro lo Sporting Kansas City e il protagonista in positivo e negativo è stato il Chicarito Hernandez. L'ex United e Real Madrid ha pareggiato i conti su calcio di rigore (2-2), ma al 97? ha fallito il rigore della vittoria. L'attaccante ha tentato il cucchiaio ...

