Juventus, Pogba si opera al menisco: i tempi di recupero (Di lunedì 5 settembre 2022) Paul Pobga si opera al ginocchio dolorante dalla fine di luglio. Lo ha deciso – si è appreso da ambienti vicini alla società – dopo avere provato la corsa in allenamento alla Continassa. Cambio di rotta, quindi, dopo la scelta delle settimane scorse quando il francese aveva deciso di non sottoporsi a intervento chirurgico ma L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

