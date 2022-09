Juve, Pogba torna ad allenarsi sul campo e con il pallone (Di lunedì 5 settembre 2022) Buone notizie per la Juve sul fronte Pogba: il francese ha ricominciato ad allenarsi sul campo e con il pallone Dopo l’infortunio che gli ha impedito di ridebuttare in bianconero e le beghe famigliari arriva finalmente una bella notizia per Paul Pogba. Il francese oggi è tornato infatti ad allenarsi sui campi della Continassa. Non ancora aggregato al gruppo, ma ha ricominciato gli allenamenti con il pallone. Una buona notizia per la Juve, pronta a riaverlo a disposizione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 5 settembre 2022) Buone notizie per lasul fronte: il francese ha ricominciato adsule con ilDopo l’infortunio che gli ha impedito di ridebuttare in bianconero e le beghe famigliari arriva finalmente una bella notizia per Paul. Il francese oggi èto infatti adsui campi della Continassa. Non ancora aggregato al gruppo, ma ha ricominciato gli allenamenti con il. Una buona notizia per la, pronta a riaverlo a disposizione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

