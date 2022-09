Il caldo in California manda in tilt la rete elettrica (Di lunedì 5 settembre 2022) (Adnkronos) - La probabilità di interruzioni di corrente in California aumenterà nei prossimi giorni, mentre lo Stato si prepara ad affrontare una forte ondata di calore. Infatti si prevede che la domanda di energia superi l'offerta a partire da lunedì sera e le previsioni per martedì indicano che lo Stato potrebbe arrivare al suo massimo storico di domanda di elettricità. Si prevede che le temperature nella Central Valley raggiungeranno i 46 gradi Celsius per diversi giorni. Mentre Los Angeles ha superato 38 gradi Celsius, una temperatura insolitamente calda per settembre. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022) (Adnkronos) - La probabilità di interruzioni di corrente inaumenterà nei prossimi giorni, mentre lo Stato si prepara ad affrontare una forte ondata di calore. Infatti si prevede che la dodi energia superi l'offerta a partire da lunedì sera e le previsioni per martedì indicano che lo Stato potrebbe arrivare al suo massimo storico di dodi elettricità. Si prevede che le temperature nella Central Valley raggiungeranno i 46 gradi Celsius per diversi giorni. Mentre Los Angeles ha superato 38 gradi Celsius, una temperatura insolitamente calda per settembre.

