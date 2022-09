“Francesco Totti e Ilary Blasi separati in casa già da un anno” | ecco quando e perché sarebbe scoppiata la crisi

Leggi su isaechia

(Di lunedì 5 settembre 2022) Si aggiungono sempre più tasselli alla rottura più chiacchierata dell’estate: quella che ha messo fine al matrimonio tra. Dopo il comunicato stampa ufficiale rilasciato dai diretti interessati, non c’è stato un attimo di privacy per i due. Le vacanze separate, i rumor sui presunti tradimenti, ma soprattutto quella separazione che sembrava essere avvenuta giò da tempo. Era stata la conduttrice a smentire, nel mese di febbraio scorso, il gossip insistente che vedeva inlei e l’ex Capitano della Roma. Nei salotti di Verissimo, a tu per tu con l’amica Silvia Toffanin,aveva dato degli “sciacalli” ai giornalisti che avevano alluso a questa possibilità. Ma come riporta GossipeTv, su La Repubblica delle fonti vicine alla coppia h...