Firenze: 40enne extracomunitario aggredisce un uomo e una donna ai giardini di via Galliano. Entrambi ricoverati con lesioni gravi (Di lunedì 5 settembre 2022) Li ha aggrediti ai giardini pubblici di via Galliano. Procurando a Entrambi, un uomo e una donna, lesioni serie, guaribili in 30 giorni. Protagonista un 40enne di origine senegalese, già sottoposto a daspo urbano e denunciato dai carabinieri per lesioni L'articolo proviene da Firenze Post.

