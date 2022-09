Fabio Capello boccia Massimiliano Allegri: “Deve fare qualcosa in più, non il battutista” (Di lunedì 5 settembre 2022) “Allegri Deve fare qualcosa in più, non il battutista, Deve rimettersi a lavorare per tirare fuori quel qualcosa in più dalla squadra”. Sono le parole di Fabio Capello contro le dichiarazioni rilasciate dall’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri dopo la partita di campionato contro la Fiorentina. Poi l’affondo: “La Juve non può giocare in questa maniera, va a momenti, non si capisce cosa voglia fare”. La rabbia di Capello è stata scatenata dalla soddisfazione con cui Allegri ha commentato il risultato della partita, terminata 1-1. In particolare l’ex centrocampista, già allenatore dei bianconeri, non ha apprezzato la scelta di giocare un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022) “in più, non ilrimettersi a lavorare per tirare fuori quelin più dalla squadra”. Sono le parole dicontro le dichiarazioni rilasciate dall’allenatore della Juventusdopo la partita di campionato contro la Fiorentina. Poi l’affondo: “La Juve non può giocare in questa maniera, va a momenti, non si capisce cosa voglia”. La rabbia diè stata scatenata dalla soddisfazione con cuiha commentato il risultato della partita, terminata 1-1. In particolare l’ex centrocampista, già allenatore dei bianconeri, non ha apprezzato la scelta di giocare un ...

