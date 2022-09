Diego Costa acquisto last minute del Wolverhampton (Di lunedì 5 settembre 2022) Il Wolverhampton torna sul mercato per l’acquisto dello svincolato Diego Costa per rimpiazzare l’infortunato Kalajdzic Diego Costa sta per diventare un nuovo giocatore del Wolverhampton. La squadra inglese è dovuta infatti tornare sul mercato dopo l’infortunio di Kalajdzc. Il calciatore brasiliano, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, arriva a parametro zero dopo non aver rinnovato con l’Atletico Mineiro. Martedì sarà in Inghilterra per sottoporsi alle visite mediche. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 5 settembre 2022) Iltorna sul mercato per l’dello svincolatoper rimpiazzare l’infortunato Kalajdzicsta per diventare un nuovo giocatore del. La squadra inglese è dovuta infatti tornare sul mercato dopo l’infortunio di Kalajdzc. Il calciatore brasiliano, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, arriva a parametro zero dopo non aver rinnovato con l’Atletico Mineiro. Martedì sarà in Inghilterra per sottoporsi alle visite mediche. L'articolo proviene da Calcio News 24.

pappyie : Diego Costa!!!!! E ni sunnn - pjsaturday63 : Save us Diego Costa - hector_rubini : RT @WolvesArgento: Diego Costa al primer trote: - NLivematch : Diego Costa schedule to undergo medical - newsulcalcioita : #Wolves,preso Diego #Costa a parametro zero,arrivo in Inghilterra nei prossimi giorni. -

Diego Costa vicino al ritorno in Premier League: fissate le visite mediche con il Wolverhampton Goal.com WOLVERHAMPTON, DIEGO COSTA PER SOSTITUIRE KALAJDZIC Il grave infortunio (problema al legamento crociato anteriore) di Sasa Kalajdzic costringe il Wolverhampton a cercare un sostituto nel mercato degli ... Diego Costa acquisto last minute del Wolverhampton Il Wolverhampton torna sul mercato per l’acquisto dello svincolato Diego Costa per rimpiazzare l’infortunato Kalajdzic Diego Costa sta per diventare un nuovo giocatore del Wolverhampton. La squadra in ... Il grave infortunio (problema al legamento crociato anteriore) di Sasa Kalajdzic costringe il Wolverhampton a cercare un sostituto nel mercato degli ...Il Wolverhampton torna sul mercato per l’acquisto dello svincolato Diego Costa per rimpiazzare l’infortunato Kalajdzic Diego Costa sta per diventare un nuovo giocatore del Wolverhampton. La squadra in ...