Cattivo odore da una baracca: dentro trovano un cadavere in stato di decomposizione (Di lunedì 5 settembre 2022) Il cadavere di un uomo è stato trovato in una baracca ad Anzio, sul litorale romano, in avanzato stato di decomposizione. Il tragico rinvenimento è avvenuto domenica mattina. Sono stati alcuni passanti, insospettiti dal Cattivo odore... Leggi su today (Di lunedì 5 settembre 2022) Ildi un uomo ètrovato in unaad Anzio, sul litorale romano, in avanzatodi. Il tragico rinvenimento è avvenuto domenica mattina. Sono stati alcuni passanti, insospettiti dal...

