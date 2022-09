Caro bollette e termosifoni spenti, l’esperto: ‘In casa con 19 gradi? Ottimo, fa anche dimagrire’ (Di lunedì 5 settembre 2022) Il prossimo sarà un inverno difficile tra maxibollette e tagli al gas. Non sarà possibile, quindi, impostare i termosifoni, come siamo stati abituati a fare finora, a 20/21 gradi, bisognerà diminuire di uno o due gradi la temperatura in casa. Leggi anche: Circa 9 milioni di italiani a rischio povertà: quando una famiglia è in povertà energetica? Perchè non bisogna temere temperature leggermente più basse Ma il professore di Endocrinologia alla Cattolica, nonché Primario al Gemelli, Alfredo Pontecorvi, in una intervista a Il Messaggero, ha fatto sapere che una temperatura a 19 gradi oltre a essere più salutare fa anche dimagrire. l’esperto ci chiarisce come mani non dobbiamo avere paura di un lieve abbassamento delle temperature nelle ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 5 settembre 2022) Il prossimo sarà un inverno difficile tra maxie tagli al gas. Non sarà possibile, quindi, impostare i, come siamo stati abituati a fare finora, a 20/21, bisognerà diminuire di uno o duela temperatura in. Leggi: Circa 9 milioni di italiani a rischio povertà: quando una famiglia è in povertà energetica? Perchè non bisogna temere temperature leggermente più basse Ma il professore di Endocrinologia alla Cattolica, nonché Primario al Gemelli, Alfredo Pontecorvi, in una intervista a Il Messaggero, ha fatto sapere che una temperatura a 19oltre a essere più salutare fadimagrire.ci chiarisce come mani non dobbiamo avere paura di un lieve abbassamento delle temperature nelle ...

