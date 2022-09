Calcio, Serie A 2022-2023: Torino-Lecce 1-0, Nikola Vlasic decide la sfida del 5° turno (Di lunedì 5 settembre 2022) Una vittoria per 1-0 per il Torino nel Monday Night del quinto turno del campionato di Calcio di Serie A 2022-2023. I granata affrontavano all’Olimpico il Lecce e si sono imposti grazie a un gol del croato Nikola Vlasic al 40?. Un successo, per quanto si è visto questa sera, meritato dalla squadra di Juric, salita a quota 10 punti in classifica generale (sesta posizione), mentre il Lecce rimane a quota 2 (17°). Un match condotto dai padroni di casa che hanno fin da subito cercato di imporre il proprio gioco. I primi a farsi pericolosi dalla parti di Falcone sono stati Pellegri e Radonjic, poco concreti però in queste circostanze. La compagine di Baroni ha risposto con alcune buone iniziative di Banda, ma niente di ... Leggi su oasport (Di lunedì 5 settembre 2022) Una vittoria per 1-0 per ilnel Monday Night del quintodel campionato didi. I granata affrontavano all’Olimpico ile si sono imposti grazie a un gol del croatoal 40?. Un successo, per quanto si è visto questa sera, meritato dalla squadra di Juric, salita a quota 10 punti in classifica generale (sesta posizione), mentre ilrimane a quota 2 (17°). Un match condotto dai padroni di casa che hanno fin da subito cercato di imporre il proprio gioco. I primi a farsi pericolosi dalla parti di Falcone sono stati Pellegri e Radonjic, poco concreti però in queste circostanze. La compagine di Baroni ha risposto con alcune buone iniziative di Banda, ma niente di ...

