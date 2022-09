Calcio, i cori antisemiti della curva dell’Inter. Interviene il Milan (Di lunedì 5 settembre 2022) Il video è apparso sul profilo ufficiale dei rossoneri Non si placano le polemiche post Derby di Milano e non solo per la vittoria per 3 a 2 del Milan sull’Inter. Nelle ultime ore sui social è divampata la polemica per un coro antisemita intonato dalla curva Nord dell’Inter durante il momento della coreografia. Una parte dei tifosi nerazzurri cantava: “I campioni dell’Italia sono ebrei”. Il video è stato condiviso dalla stessa curva e ripreso con sdegno anche dal profilo ufficiale del Milan. Che tristezza. Such a shame. https://t.co/CgYC7881a5 — AC Milan (@acMilan) September 4, 2022 La società rossonera ha fatto anche sapere come l’episodio verrà segnato alla Procura che quindi aprirà una indagine. Leggi anche: ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 5 settembre 2022) Il video è apparso sul profilo ufficiale dei rossoneri Non si placano le polemiche post Derby dio e non solo per la vittoria per 3 a 2 delsull’Inter. Nelle ultime ore sui social è divampata la polemica per un coro antisemita intonato dallaNorddurante il momentocoreografia. Una parte dei tifosi nerazzurri cantava: “I campioni dell’Italia sono ebrei”. Il video è stato condiviso dalla stessae ripreso con sdegno anche dal profilo ufficiale del. Che tristezza. Such a shame. https://t.co/CgYC7881a5 — AC(@ac) September 4, 2022 La società rossonera ha fatto anche sapere come l’episodio verrà segnato alla Procura che quindi aprirà una indagine. Leggi anche: ...

pisto_gol : A Firenze, a Milano, a Torino: ogni volta che vedo e sento in uno stadio cori di discriminazione razziale mi chiedo… - HeyAmicoDelSole : RT @pisto_gol: A Firenze, a Milano, a Torino: ogni volta che vedo e sento in uno stadio cori di discriminazione razziale mi chiedo se di qu… - sportli26181512 : Sarri e gli arbitri, Procura Figc apre fascicolo. Indagine su cori antisemiti Inter e Juve: Avviate le indagini da… - BoscoToto : RT @pisto_gol: A Firenze, a Milano, a Torino: ogni volta che vedo e sento in uno stadio cori di discriminazione razziale mi chiedo se di qu… - TrevisoCityWR : Fiorentina-Juventus, cori antisemiti dei tifosi bainconeri: 'Viola massa di ebrei' -