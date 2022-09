Barbara D’Urso | “Non sono stata cacciata da Mediaset”

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 5 settembre 2022)D'Urso sul palco dell Festival della TV ha raccontato come ha reagito nei mesi passati quando si sussurrava chenon le avrebbe rinnovato il contratto. Il connubio traD'Urso econtinua, come ha confermato la conduttrice napoletana sul palco del Festival della TV che si svolge a Dogliani, in provincia di Cuneo. La D'Urso ha parlato di come ha reagito nei mesi passati, quando si sussurrava che l'azienda non le avrebbe rinnovato il contratto.D'Urso èintervida Andrea Malaguti, vicedirettore de La Stampa, con lui ha parlato dei suoi impegni futuri in televisione ed in teatro, commentando anche chi, sui social e sui giornali, prova a sminuirla, annunciando periodicamente la sua uscita da, il ...