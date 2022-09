Aprilia, oltre 10.000 studenti cominceranno l’anno scolastico il 12 settembre. L’analisi dell’Assessore Fanucci (Di lunedì 5 settembre 2022) L’inizio dell’anno scolastico è fissato per lunedì 12 settembre, seppur sia previsto dalla Regione Lazio per il 15, ma la molteplicità di ponti festivi ha indotto ad anticipare di qualche giorno. Ed è un anno scolastico ancora sotto schiaffo di covid e a due anni dall’inizio della pandemia. Abbiamo chiesto all’assessore alla cultura e pubblica istruzione, Gianluca Fanucci, il quale ha cominciato a spiegarci: “Proprio rispetto al covid non riscontriamo una grande criticità, anzi un allentamento delle misure, rispetto anche allo scorso anno, per esempio per la distanza. E’ previsto infatti di otrnare a fare sedere i ragazzi nei banchi da due posti. In alcuni plessi abbiamo realizzato delle aule arredate con i banchi che già avevamo, per non gravare sulle casse comunale con gli arredi.” Per quanto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 5 settembre 2022) L’inizio delè fissato per lunedì 12, seppur sia previsto dalla Regione Lazio per il 15, ma la molteplicità di ponti festivi ha indotto ad anticipare di qualche giorno. Ed è un annoancora sotto schiaffo di covid e a due anni dall’inizio della pandemia. Abbiamo chiesto all’assessore alla cultura e pubblica istruzione, Gianluca, il quale ha cominciato a spiegarci: “Proprio rispetto al covid non riscontriamo una grande criticità, anzi un allentamento delle misure, rispetto anche allo scorso anno, per esempio per la distanza. E’ previsto infatti di otrnare a fare sedere i ragazzi nei banchi da due posti. In alcuni plessi abbiamo realizzato delle aule arredate con i banchi che già avevamo, per non gravare sulle casse comunale con gli arredi.” Per quanto ...

