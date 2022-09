Alessia Marcuzzi niente da fare | “Tutto bloccato” | non andrà in onda

Leggi su specialmag

(Di lunedì 5 settembre 2022) Brutte notizie per, si ferma. Cosa accadrà al suo programma che stava per debuttare?Sepcailmag 05 09 22 (Twitter screenshot)Brutte notizie per, vediamo insieme che cosa sta succedendo nelle ultime ore. La conduttricesta per debuttare in Rai con un nuovo programma. O forse no. Dopo la pausa estiva con le vacanze della sua splendida famiglia allargata, cresce la curiosità per il suo ritorno in tv. La conduttrice è stata per anni un volto Mediaset diventando un vero punto di riferimento per gli spettatori. Su Canale 5, laaveva portato all’apice del successo il reality l’Isola dei Famosi. Il suo urlo “Alviiiiiin”, durante la prova di ...