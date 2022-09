“Ah, anche le slide”, Giorgia Meloni prende in giro Salvini al Forum Ambrosetti | VIDEO (Di lunedì 5 settembre 2022) Poco prima di presentare la rivoluzionaria idea di creare – qualora il centrodestra dovesse vincere le elezioni del prossimo 25 settembre – un nuovo Ministero per l’Intelligenza Artificiale (non a Roma, sede del governo centrale, ma a Milano) – Matteo Salvini ha voluto “stupire” il pubblico presente al Forum Ambrosetti di Cernobbio mostrando delle “slide” a fare da corollario al suo discorso. Al suo fianco c’era la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni che ha ironizzato su questa trovata “digitale” del segretario della Lega e “collega” di coalizione. Meloni prende in giro Salvini per aver presentato le slide a Cernobbio Pochi istanti dopo la fine dell’intervento di Giorgia ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022) Poco prima di presentare la rivoluzionaria idea di creare – qualora il centrodestra dovesse vincere le elezioni del prossimo 25 settembre – un nuovo Ministero per l’Intelligenza Artificiale (non a Roma, sede del governo centrale, ma a Milano) – Matteoha voluto “stupire” il pubblico presente aldi Cernobbio mostrando delle “” a fare da corollario al suo discorso. Al suo fianco c’era la leader di Fratelli d’Italiache ha ironizzato su questa trovata “digitale” del segretario della Lega e “collega” di coalizione.inper aver presentato lea Cernobbio Pochi istanti dopo la fine dell’intervento di...

