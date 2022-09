Agnelli e Al Khelaifi non se le mandano a dire: c’entra la Superlega (Di lunedì 5 settembre 2022) Quella tra Juventus e PSG è una partita che non verrà giocata solo in campo, ma anche nelle sedi della governance del calcio europeo. La sfida rappresenta infatti un evento importante dal punto di vista politico, siccome Agnelli ed Al-Khelaifi si ritroveranno faccia a faccia. Il rapporto tra i due è andato scemando dopo l’affaire Superlega che tanto ha fatto patire il presidente bianconero. I trascorsi potrebbero non fermarsi qui. Secondo L’Equipe, Agnelli avrebbe accusato Al-Khelaifi di essere “l’informatore di Ceferin“, mentre per il presidente del PSG ha risposto che “Agnelli avrebbe potuto uccidere la Champions“. FOTO: Getty – Agnelli-Juve-Superlega I due hanno chiuso completamente tra di loro, ma la gara di Champions potrebbe essere utile ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 5 settembre 2022) Quella tra Juventus e PSG è una partita che non verrà giocata solo in campo, ma anche nelle sedi della governance del calcio europeo. La sfida rappresenta infatti un evento importante dal punto di vista politico, siccomeed Al-si ritroveranno faccia a faccia. Il rapporto tra i due è andato scemando dopo l’affaireche tanto ha fatto patire il presidente bianconero. I trascorsi potrebbero non fermarsi qui. Secondo L’Equipe,avrebbe accusato Al-di essere “l’informatore di Ceferin“, mentre per il presidente del PSG ha risposto che “avrebbe potuto uccidere la Champions“. FOTO: Getty –-Juve-I due hanno chiuso completamente tra di loro, ma la gara di Champions potrebbe essere utile ...

