Adriano Celentano e il selfie a sorpresa con le nipoti Alessandra e Rosita: “La famiglia è la cosa più importante che esista” (Di lunedì 5 settembre 2022) Riunione di famiglia in casa Celentano. Sebbene sia molto riluttante nel farsi fotografare, come nel mostrarsi sui social, Adriano Celentano si è lasciato immortalare con la nipote Alessandra, celebre e severissima maestra di danza ad ‘Amici’. Posando in un selfie con la coreografa e la figlia Rosita, il cantante ha messo a tacere le voci che lo ritenevano in cattivi rapporti con Alessandra. “Nella vita la famiglia è la cosa più importante che esista. Io e Rosita insieme a Zio Adriano!”, ha scritto la Celentano a corredo dello scatto pubblicato su Instagram. Rosita lo ha poi condiviso nelle stories, aggiungendo un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022) Riunione diin casa. Sebbene sia molto riluttante nel farsi fotografare, come nel mostrarsi sui social,si è lasciato immortalare con la nipote, celebre e severissima maestra di danza ad ‘Amici’. Posando in uncon la coreografa e la figlia, il cantante ha messo a tacere le voci che lo ritenevano in cattivi rapporti con. “Nella vita laè lapiùche. Io einsieme a Zio!”, ha scritto laa corredo dello scatto pubblicato su Instagram.lo ha poi condiviso nelle stories, aggiungendo un ...

FQMagazineit : Adriano Celentano e il selfie a sorpresa con le nipoti Alessandra e Rosita: “La famiglia è la cosa più importante c… - zazoomblog : Alessandra Celentano insieme a suo zio Adriano: il selfie di famiglia - #Alessandra #Celentano #insieme - farcelamai : A me Harry ammazza perché, ogni volta che è un Italia, si fa vestire da Gucci come se fosse Adriano Celentano Sta… - CavalleriIvan : @Draghiwin @spigolonotturno @cardinaleriche1 @Helliot_Spencer Mi viene in mente anche Adriano Celentano che ne ha f… - Profilo3Marco : RT @Corriere: Alessandra Celentano e lo zio Adriano sono in cattivi rapporti? Ecco il selfie a sorpresa -