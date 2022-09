Us Open 2022, Nadal: “È girato tutto giusto, risultato che può ingannare” (Di domenica 4 settembre 2022) “Senza dubbio è stata la mia partita migliore nel torneo, è la prima volta che vinco in tre set, qui. Lui ha alzato il livello nel terzo set, ma sono felice di essere gli ottavi. Oggi mi è girato tutto nel verso giusto, i parziali non sono veritieri perché i game sono stati tutti combattuti: non potevo vincere 6-0 6-1 6-1 contro uno come Richard. Il terzo set è stato un set normale per quello che è il suo livello”. Così Rafa Nadal commenta la vittoria contro Gasquet nel terzo turno degli Us Open 2022. Nelle parole riportate da puntodebreak.com, il maiorchino ha poi parlato del suo prossimo avversario, Tiafoe: “È un tennista che è migliorato molto, ora è più forte di prima. Ha più partite alle spalle, e quindi più esperienza; ha molta passione ed energia, sarà una sfida difficile e ... Leggi su sportface (Di domenica 4 settembre 2022) “Senza dubbio è stata la mia partita migliore nel torneo, è la prima volta che vinco in tre set, qui. Lui ha alzato il livello nel terzo set, ma sono felice di essere gli ottavi. Oggi mi ènel verso, i parziali non sono veritieri perché i game sono stati tutti combattuti: non potevo vincere 6-0 6-1 6-1 contro uno come Richard. Il terzo set è stato un set normale per quello che è il suo livello”. Così Rafacommenta la vittoria contro Gasquet nel terzo turno degli Us. Nelle parole riportate da puntodebreak.com, il maiorchino ha poi parlato del suo prossimo avversario, Tiafoe: “È un tennista che è migliorato molto, ora è più forte di prima. Ha più partite alle spalle, e quindi più esperienza; ha molta passione ed energia, sarà una sfida difficile e ...

