Uomini e Donne, Ida Platano e il comico siparietto social: “Jack, sto volando!” (Di domenica 4 settembre 2022) Immaginatevi Ida Platano sulla prua di una barca che urla: “Jask, sto volando!”, mimando palesemente l’iconica scena di Titanic. É proprio quello che si sono trovati davanti i followers della dama del trono over di Uomini e Donne, che per lo più hanno condiviso il video, increduli, notando come Ida sembri palesemente su di giri, allegra e felice come solitamente non è da lei. Che la storia con Alessandro Vicinanza, ripresa dopo mesi di lontananza, stia procedendo così bene da rendere allegra la dama più malinconica di Uomini e Donne? Potrebbe essere! Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Festival di Venezia, Andrea Zelletta deriso sui social: “Ma come si è ridotto?” Festival di Venezia, ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 4 settembre 2022) Immaginatevi Idasulla prua di una barca che urla: “Jask, sto”, mimando palesemente l’iconica scena di Titanic. É proprio quello che si sono trovati davanti i followers della dama del trono over di, che per lo più hanno condiviso il video, increduli, notando come Ida sembri palesemente su di giri, allegra e felice come solitamente non è da lei. Che la storia con Alessandro Vicinanza, ripresa dopo mesi di lontananza, stia procedendo così bene da rendere allegra la dama più malinconica di? Potrebbe essere! Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Festival di Venezia, Andrea Zelletta deriso sui: “Ma come si è ridotto?” Festival di Venezia, ...

matteosalvinimi : Il taser funziona. Valido strumento di deterrenza ed efficace tutela per le donne e gli uomini delle Forze dell’ord… - _arianna : Troppo facile farle notare che lei rimane muta, mutissima quando le donne sono vittime dell'odio e della violenza d… - pdnetwork : La nostra visione per il futuro dell'???? è fatta di 3 pilastri: 1. #Lavoro di qualità 2. Lotta #crisiclimatica e svi… - __QueenTay_ : @sapphigrl Tanto raga alla fine lo sappiamo che la gente uomini e donne con misoginia interiorizzata non vedono l’o… - JJACKyINTHEBOXx : @jkarijen sincera se non ne senti il bisogno non serve neanche etichettarsi come bi, etero ecc.. se a volte provi a… -