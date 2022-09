Termostati giù | vigili a casa per i controlli? Cosa ha detto Cingolani

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 4 settembre 2022) Per far fronte all’emergenza gas e razionalizzare le risorse, il governo punta sull’abbassamento di un grado della temperatura massima degli impianti di riscaldamento e la riduzione di un’ora al giorno del loro tempo di funzionamento. Il ministro per la Transizione ecologica, Roberto, sta addirittura studiando una riduzione di due gradi per le zone con il clima più mite. In realtà non è affatto chiaro chi controllerà che tutti rispettino questa norma. Insomma non si sa bene chi verificherà che ivengano effettivamente impostati su 19 anziché 20 gradi. Nei condomini con riscaldamento centralizzato questa verifica potrebbe essere a carico degli amministratori, ma nelle case con un impianto autonomo questo non sarà fattibile. Secondo il Messaggero, sarebbero possibilia campione della polizia locale che sarà ...