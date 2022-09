Spari in pieno centro, panico tra i clienti seduti ai tavolini di un bar (Di domenica 4 settembre 2022) Spari in pieno centro a Napoli. Nella notte tra il 3 e il 4 settembre, in piazza Trieste e Trento, nel pieno centro della città partenopea, sono stati esplosi diversi colpi di pistola da uno scooter in corsa. Gli Spari sono... Leggi su europa.today (Di domenica 4 settembre 2022)ina Napoli. Nella notte tra il 3 e il 4 settembre, in piazza Trieste e Trento, neldella città partenopea, sono stati esplosi diversi colpi di pistola da uno scooter in corsa. Glisono...

ilfattovideo : Napoli, spari da un scooter in corsa in pieno centro città: clienti in fuga dai tavolini di un bar - infoitinterno : Spari in pieno centro a Napoli: clienti scappano da un bar - infoitinterno : Spari in pieno centro a Napoli, scoppia il panico fuori da un bar - infoitinterno : Spari in pieno centro a Napoli, attimi di panico tra i clienti di un bar - infoitinterno : Napoli, spari in pieno centro: panico tra i clienti che fuggono dal bar [VIDEO] -