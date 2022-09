Sequestri al Met | tornano in Italia le antichità trafugate

(Di domenica 4 settembre 2022) Opere d’arte di provenienza illecita, soprattutto commerciate dall’antiquario Gianfranco Becchina rimosse dal Metropolitan Museum. La Procura distrettuale di Manhattan ha ordinato ial Met, requisendo 27 pezzi che saranno restituiti ai paesi d’origine. Leprovengono dae Egitto. Zahi Hawass: la Stele di Rosetta torni in Egitto Quanti manufatti antichi sono sequestrati

... 19 le persone arrestate, molti idi proprietà e i beni congelati. La notizia è arrivata ...dalla carica di direttore generale dell'Opera di Los Angeles e a cancellare ogni esibizione al...... una piazza che perà è divisa con il potente clan Licciardi di Secondigliano . Sommario: La ... "Gli ultimidi armi a Frattaminore , di una bomba piena di chiodi a Cardito e il ...Sequestri al Met: torneranno in Italia e Egitto 27 opere conservate al Metropolitan di New York, ma provenienti da traffici illeciti.Il valore stimato è di dieci milioni di dollari. L’annuncio ufficiale, a New York, il 6 settembre dopo sei mesi d’indagini e di sequestri nelle collezioni del Metropolitan ...