Quando inizia Storie Italiane? Per Eleonora Daniele ancora un po’ di ferie (Di domenica 4 settembre 2022) Doveva essere il 12 settembre la data del nuovo inizio, la data che avrebbe dovuto vedere il via di tutti i programmi del day time della Rai. Ma quello che è successo in Italia in questo ultimo mese e mezzo ha cambiato tutto e allora ecco che, in vista delle elezioni politiche del 25 settembre, molti programmi tornano a informare e a dare spazio anche al dibattito in vista del voto. Non si accenderà in anticipo però Storie Italiane. Il programma di Eleonora Daniele andrà in onda dal 12 settembre 2022, come previsto inizialmente. Per la conduttrice quindi, ancora un po’ di giorni di ferie, anche se si lavora alla preparazione della nuova edizione del programma. Storie Italiane, come ha spiegato la conduttrice nel giorno della ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 4 settembre 2022) Doveva essere il 12 settembre la data del nuovo inizio, la data che avrebbe dovuto vedere il via di tutti i programmi del day time della Rai. Ma quello che è successo in Italia in questo ultimo mese e mezzo ha cambiato tutto e allora ecco che, in vista delle elezioni politiche del 25 settembre, molti programmi tornano a informare e a dare spazio anche al dibattito in vista del voto. Non si accenderà in anticipo però. Il programma diandrà in onda dal 12 settembre 2022, come previstolmente. Per la conduttrice quindi,un po’ di giorni di, anche se si lavora alla preparazione della nuova edizione del programma., come ha spiegato la conduttrice nel giorno della ...

