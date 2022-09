Psg, Kimpembe: “Conosciamo la Juventus. Grande squadra in attacco” (Di domenica 4 settembre 2022) “Sarà una partita molto complicata. Conosciamo la Juventus, è una Grande squadra in attacco”. Lo ha detto Presnel Kimpembe, difensore del Paris Saint-Germain, in vista del confronto di Champions League contro la squadra di Allegri. Ai media del club parigino, il centrale aggiunge: “Conosciamo la Champions League, i dettagli possono essere decisivi. Dovremo essere concentrati e ben preparati per affrontare al meglio questa partita. Aspettative su di noi? La stagione è lunga. Siamo tutti concorrenti. Tutte le partite sono importanti per me, ma bisogna andare partita per partita. Cerchiamo di fare tutto il necessario per essere il più efficienti possibile”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 4 settembre 2022) “Sarà una partita molto complicata.la, è unain”. Lo ha detto Presnel, difensore del Paris Saint-Germain, in vista del confronto di Champions League contro ladi Allegri. Ai media del club parigino, il centrale aggiunge: “la Champions League, i dettagli possono essere decisivi. Dovremo essere concentrati e ben preparati per affrontare al meglio questa partita. Aspettative su di noi? La stagione è lunga. Siamo tutti concorrenti. Tutte le partite sono importanti per me, ma bisogna andare partita per partita. Cerchiamo di fare tutto il necessario per essere il più efficienti possibile”. SportFace.

