LIVE Berrettini-Davidovich Fokina, US Open 2022 in DIRETTA: pochi minuti all’inizio del match che vale i quarti (Di domenica 4 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:45 Buon pomeriggio e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta del match di ottavi di finale degli US Open tra Matteo Berrettini e lo spagnolo Davidovich-Fokina. Buon pomeriggio a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Matteo Berrettini ed Alejandro Davidovich Fokina, valido per gli ottavi di finale degli US Open 2022. Il tennista romano, che viene da una sfida impegnativa con Andy Murray, dovrà tenere un LIVEllo alto per avere la meglio sull’iberico, giocatore solido. Davidovich Fokina veniva, ... Leggi su oasport (Di domenica 4 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:45 Buon pomeriggio e ben ritrovati nellascritta deldi ottavi di finale degli UStra Matteoe lo spagnolo. Buon pomeriggio a tutti e benvenuti alladeltra Matteoed Alejandro, valido per gli ottavi di finale degli US. Il tennista romano, che viene da una sfida impegnativa con Andy Murray, dovrà tenere unllo alto per avere la meglio sull’iberico, giocatore solido.veniva, ...

Eurosport_IT : Non prendete impegni ?? #EurosportTENNIS | #ATP | #USOpen | #USOpen2022 | #Tennis | #Berrettini - zazoomblog : LIVE Berrettini-Davidovich Fokina US Open 2022 in DIRETTA: l’azzurro deve creare dubbi al solido spagnolo -… - zazoomblog : LIVE Berrettini-Murray 6-4 6-4 6-7 4-3 US Open 2022 in DIRETTA: l’azzurro annulla una palla break - #Berrettini-Mu… - paoloigna1 : Se non soffre non si diverte... #Berrettini - zazoomblog : LIVE – Berrettini-Murray 6-4 6-4 (1)6-7 6-3 terzo turno Us Open 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Berrettini-Murray #(… -