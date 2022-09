LIVE Berrettini-Davidovich Fokina 3-6 7-6, US Open 2022 in DIRETTA: tiebreak dominato dall’azzurro (Di domenica 4 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Peccato. Si ferma sul nastro il dritto del numero 14 ATP. 15-30 Gestisce bene lo scambio con il dritto Matteo. 15-15 In rete stavolta il rovescio dell’italiano. 0-15 Colpisce benissimo Berrettini con il rovescio incrociato. TERZO SET 7-6 (7-2) SECONDO SET Berrettini! Scappa via il rovescio tagliato dell’iberico, tiebreak dominato dal romano, che rimette in parità la partita. 6-2 ACE Berrettini, il nono. Arrivano 4 set point consecutivi. 5-2 Berrettini! Altro minibreak dell’azzurro, che recupera perfettamente sulla palla corta dell’avversario. 4-2 Minibreak Berrettini! Matteo tira fortissimo con il dritto e conquista il minibreak. Si cambia campo. 3-2 Berrettini. Un altro ... Leggi su oasport (Di domenica 4 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-30 Peccato. Si ferma sul nastro il dritto del numero 14 ATP. 15-30 Gestisce bene lo scambio con il dritto Matteo. 15-15 In rete stavolta il rovescio dell’italiano. 0-15 Colpisce benissimocon il rovescio incrociato. TERZO SET 7-6 (7-2) SECONDO SET! Scappa via il rovescio tagliato dell’iberico,dal romano, che rimette in parità la partita. 6-2 ACE, il nono. Arrivano 4 set point consecutivi. 5-2! Altro minibreak dell’azzurro, che recupera perfettamente sulla palla corta dell’avversario. 4-2 Minibreak! Matteo tira fortissimo con il dritto e conquista il minibreak. Si cambia campo. 3-2. Un altro ...

