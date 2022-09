Iterchimica | tecnologia green bergamasca per la ciclabile di Imola

(Di domenica 4 settembre 2022), azienda di Suisio fondata nel 1967 che opera in oltre 90 Paesi e leader nell’applicazione dei principi di economia circolare nel settore degli asfalti, ha realizzato questa mattina auna pistacon lae high-tech Iterlene che permette di produrre un asfalto innovativo e sostenibile, grazie al quale è stato recuperato il 100% dei materiali derivanti dalla vecchia pavimentazione (comunemente noto come “fresato”). Laè stata impiegata per le attività di ripavimentazione di due tratti di pistain Viale dei Cappuccini per 140 metri complessivi di lunghezza e 2,5 m di larghezza con uno spessore di 3-4 cm. L’intervento si è svolto in collaborazione con il Comune di, l’Università di ...

Si tratta di unamessa a punto dalla collaborazione tra Università di Bologna, l'azienda Simex di San Giovanni in Persiceto edi Bergamo, di cui Imola si avvarrà per prima. Con ...... verranno realizzati in via sperimentale due tratti di pista ciclabile, utilizzando la'Iterlene'. Si tratta di una miscela plastica, lavorabile, realizzata dall'azienda, in ...Due tratti del percorso di viale Cappuccini realizzati con il 100% della vecchia pavimentazione. "Enormi benefici e risparmi ambientali" ...Un metodo sperimentale a livello nazionale trova casa a Imola. È stato presentato ieri in città l’innovativo processo di realizzazione di pavimentazioni in ...