Imprenditore trovato in un campo, è omicidio (Di domenica 4 settembre 2022) E' stato ucciso a colpi di pistola l'Imprenditore trovato in una zona di campagna a San Carlo Canavese (Torino). Il cadavere, secondo quanto si è appreso, era in una station wagon scura parcheggiata...

