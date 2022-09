Gf Vip, un’ex Vippona annuncia: “Entro dicembre mi sposo!” (Di domenica 4 settembre 2022) Francesca Cipriani e il suo Alessandro Rossi sono pronti a convolare a nozze. La proposta per la bionda showgirl è arrivata pochi mesi fa, nel corso della sua avventura al Grande Fratello Vip 6, dove abbiamo potuto più volte ammirare la coppia in piena sinergia. Entro il 2022 verrà celebrato il tanto atteso matrimonio, come hanno confermato proprio i due futuri sposi. E calcolando che siamo già a settembre, manca davvero poco. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Cipriani D’Altorio (@francescaciprianiofficial) “Presto sposi, quando? Nel 2022”, si legge infatti nella didascalia del post. Nessun cambio di programma, quindi, rispetto a ciò che Francesca e Alessandro avevano dichiarato qualche mese fa a Casa Chi. Non sappiamo ancora la data, ma nel 2022 sicuramente. Dopo le feste di Natale, inizieremo a ... Leggi su isaechia (Di domenica 4 settembre 2022) Francesca Cipriani e il suo Alessandro Rossi sono pronti a convolare a nozze. La proposta per la bionda showgirl è arrivata pochi mesi fa, nel corso della sua avventura al Grande Fratello Vip 6, dove abbiamo potuto più volte ammirare la coppia in piena sinergia.il 2022 verrà celebrato il tanto atteso matrimonio, come hanno confermato proprio i due futuri sposi. E calcolando che siamo già a settembre, manca davvero poco. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Cipriani D’Altorio (@francescaciprianiofficial) “Presto sposi, quando? Nel 2022”, si legge infatti nella didascalia del post. Nessun cambio di programma, quindi, rispetto a ciò che Francesca e Alessandro avevano dichiarato qualche mese fa a Casa Chi. Non sappiamo ancora la data, ma nel 2022 sicuramente. Dopo le feste di Natale, inizieremo a ...

