Elodie a Venezia 79: occhi magnetici e labbra scarlatte (Di domenica 4 settembre 2022) Per la prima volta sul red carpet nei panni di attrice – dal 22 settembre, sarà al cinema con Ti mangio il cuore – Elodie ha stregato il red carpet di Venezia 79 grazie a sguardo ammaliante e labbra con effetto dark. Un accostamento classico e coraggioso al tempo stesso, che trova l’equilibrio perfetto grazie all’abbinamento con uno chignon stretto, lucido e con effetto wet, come impongono le tendenze capelli del Festival di Venezia. Ad attirare l’attenzione, nonostante le labbra smaltate da un’avvolgente tonalità rosso rubino, è, però, il trucco occhi di Elodie. Per la cantante/attrice si tratta di un vero e proprio marchio di fabbrica. Uno stile riconoscibile e sensualissimo, studiato per lei dal make up artist Daniel Lorusso, in arte Mr Daniel, e caratterizzato ... Leggi su amica (Di domenica 4 settembre 2022) Per la prima volta sul red carpet nei panni di attrice – dal 22 settembre, sarà al cinema con Ti mangio il cuore –ha stregato il red carpet di79 grazie a sguardo ammaliante econ effetto dark. Un accostamento classico e coraggioso al tempo stesso, che trova l’equilibrio perfetto grazie all’abbinamento con uno chignon stretto, lucido e con effetto wet, come impongono le tendenze capelli del Festival di. Ad attirare l’attenzione, nonostante lesmaltate da un’avvolgente tonalità rosso rubino, è, però, il truccodi. Per la cantante/attrice si tratta di un vero e proprio marchio di fabbrica. Uno stile riconoscibile e sensualissimo, studiato per lei dal make up artist Daniel Lorusso, in arte Mr Daniel, e caratterizzato ...

Agenzia_Ansa : VENEZIA 79 | Alla Mostra del cinema è la giornata de 'L'immensità' di Crialese con Penelope Cruz, il terzo dei cinq… - lifestyleblogit : Venezia 79, Elodie 'pentita' di mafia ma non del cinema: 'Continuerò' - - annakiara119 : RT @cmqgloria: elodie ha segnato un prima e un dopo per il red carpet di venezia - pleccese : Mostra Venezia, Elodie ‘pentita’ di mafia ma non del cinema: “Continuerò” ??Leggi di più su - CasaItaliaRadio : Mostra Venezia, Elodie ‘pentita’ di mafia ma non del cinema: “Continuerò” ??Leggi di più su -