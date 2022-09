Elezioni 2022, Lollobrigida: “Fallito tentativo di demonizzare Meloni, ora lei è una speranza” (Di domenica 4 settembre 2022) (Adnkronos) – “Rispetto a un anno fa il tentativo di demonizzare Giorgia Meloni è Fallito. Ora è una speranza, basata su quello che si impegna a fare ma anche su quello che ha già dimostrato di saper fare”. Francesco Lollobrigida, braccio destro della presidente di Fratelli d’Italia, rsiponde così, intervistato dal Corriere a poche ore dall’intervento della leader di Fdi, Giorgia Meloni attesa a Cernobbio dagli imprenditori italiani. Il capogruppo alla Camera del partito con i migliori sondaggi, in pole per esprimere il premier, spiega che con Draghi resta una reciproca attenzione: “È normale che due persone politicamente intelligenti come Mario Draghi e Giorgia Meloni, nel rispetto dell’identità e delle idee diverse, si preoccupino entrambe di ... Leggi su italiasera (Di domenica 4 settembre 2022) (Adnkronos) – “Rispetto a un anno fa ildiGiorgia. Ora è una, basata su quello che si impegna a fare ma anche su quello che ha già dimostrato di saper fare”. Francesco, braccio destro della presidente di Fratelli d’Italia, rsiponde così, intervistato dal Corriere a poche ore dall’intervento della leader di Fdi, Giorgiaattesa a Cernobbio dagli imprenditori italiani. Il capogruppo alla Camera del partito con i migliori sondaggi, in pole per esprimere il premier, spiega che con Draghi resta una reciproca attenzione: “È normale che due persone politicamente intelligenti come Mario Draghi e Giorgia, nel rispetto dell’identità e delle idee diverse, si preoccupino entrambe di ...

