Behrami | rivelazione choc | «A Napoli mi hanno puntato la pistola alla testa…»

(Di domenica 4 settembre 2022) L’ex centrocampista azzurroha raccontato un aneddotosulla sua esperienza alValon, ex centrocampista del, in una intervista a Blick ha raccontato un aneddotosulla sua esperienza all’ombra del Vesuvio. IL RACCONTO – «Ero in macchina e ho notato che qualcuno mi seguiva. Mirotto lo specchietto, ho abbassato il finestrino e miuna pistatesta. Che! Mirubato anche l’orologio. Uno indossava una calza in testa, l’altro l’ho visto e sono andatoPolizia a denunciarlo, identificando il ladro, come avviene nei film. Ma nei due-tre mesi prima del processo ho ricevuto minacce ...

L'ex centrocampista azzurro Behrami ha raccontato un aneddoto choc sulla sua esperienza al Napoli Valon Behrami, ex centrocampista del Napoli, in una intervista a Blick ha raccontato un aneddoto choc ...