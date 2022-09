Successi e fallimenti delle riforme economiche di Gorbaciov (Di sabato 3 settembre 2022) La scomparsa di Michail Gorbaciov fornisce lo spunto per varie riflessioni, in ambiti diversi. Qualunque valutazione della statura (in ogni caso gigantesca) dell’uomo non può prescindere dalla considerazione del suo destino storico e politico – concluso, in modo inequivocabile, nel segno della sconfitta. In senso lato, la sua sconfitta è stata in gran parte quella del “sovietismo” (idea, ipostasi ma soprattutto realtà fattuale di peso planetario) a vantaggio di una realtà geopolitica nuova, quella di una Russia che, ormai sotto il comando dell’eroe “nazionale” Eltsin, assisterà quasi con indifferenza al crollo dell’ impero, nel 1991. La morte del grande leader sovietico avviene in un momento in cui il nuovo ordine internazionale innescatosi con la caduta dell’ Unione viene sfidato in modo violento, e ripercorrere alcuni momenti dell’ iter conclusosi con la dissoluzione ... Leggi su formiche (Di sabato 3 settembre 2022) La scomparsa di Michailfornisce lo spunto per varie riflessioni, in ambiti diversi. Qualunque valutazione della statura (in ogni caso gigantesca) dell’uomo non può prescindere dalla considerazione del suo destino storico e politico – concluso, in modo inequivocabile, nel segno della sconfitta. In senso lato, la sua sconfitta è stata in gran parte quella del “sovietismo” (idea, ipostasi ma soprattutto realtà fattuale di peso planetario) a vantaggio di una realtà geopolitica nuova, quella di una Russia che, ormai sotto il comando dell’eroe “nazionale” Eltsin, assisterà quasi con indifferenza al crollo dell’ impero, nel 1991. La morte del grande leader sovietico avviene in un momento in cui il nuovo ordine internazionale innescatosi con la caduta dell’ Unione viene sfidato in modo violento, e ripercorrere alcuni momenti dell’ iter conclusosi con la dissoluzione ...

