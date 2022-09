Speranza | “L’Autonomia avrà effetti devastanti sul Paese”

Leggi su lopinionista

(Di sabato 3 settembre 2022) NAPOLI – “Ogni figlio del Meridione – come me che sono lucano – ha come faro Napoli. Una capitale, la cui cittadinanza non può essere racchiusa dentro i confini delle sue Municipalità. Penso anche che la voce di un ministro può e deve dare più forza alle ragioni del Sud. E su questo tema intendo portare avanti quell’istanza di riscatto che è radicata in un Mezzogiorno maturo, capace e responsabile. E la prima lotta da fare è contro questa Autonomia differenziata pretesa dalla Lega”. Sono le parole di Roberto, ministro della Salute e capolista dei Democratici e progressisti nel collegio proporzionale Napoli 1, in un’intervista a La Repubblica Napoli. “Questo disegno di Autonomia è scellerato e avrebbesul nostro. Il problema è che a questo progetto di federalismo divisivo della Lega si ...