Sondaggio di Termometro Politico | il Pd perde quota e FdI lo distanzia di quasi due punti

(Di sabato 3 settembre 2022) Anche l’ultimosettimanale di, realizzato tra il 30 agosto e il 2 settembre 2022, conferma il trend delle ultime settimane: un andamento che scoraggia il centrosinistra e che vede volare il centrodestra con il vento in poppa. Una spinta propulsiva, quella che anche questa indagine demoscopica conferma, che attesta Fratelli d’Italia primo partito, in vetta alle preferenze degli elettori con il 24% e il Pd che arranca alle sue spalle, in panne con tanto di calo fisiologico di tre decimi di voto. Un divario, quello tra la coalizione di centrodestra e l’ammucchiata d’emergenza rossa, che anche la campagna elettorale di centrosinistra, incentrata su accuse pretestuose e allarmismi offensivi quanto infondati, continua inesorabilmente ad accentuare....

