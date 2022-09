Roma, aumentano le strisce blu e salgono le tariffe orarie: via più di 16mila posti gratuiti (Di sabato 3 settembre 2022) Roma. Niente di nuovo sotto il sole, solamente il compimento di una promessa fatta in campagna elettorale: qualche tempo fa, infatti, l’allora candidato Roberto Gualtieri – oggi primo cittadino – disse che le strisce blu non sarebbero diminuite ma aumentate. In quella occasione il futuro Sindaco aveva ricordato come in epoca alemanniana con l’aumento delle strisce bianche l’Atac perse 4 milioni di euro l’anno per il disincentivo ulteriore all’utilizzo del trasporto pubblico. aumentano le strisce blu ad ottobre L’obiettivo, dunque, è abbastanza lampante: diminuire e disincentivare l’utilizzo dei mezzi privati, per ridurre affollamento nel traffico e inquinamento, rialzando, per quanto possibile, li incassi della municipalizzata del trasporto pubblico. Le parole, poi, ad un anno di distanza, diventano ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 3 settembre 2022). Niente di nuovo sotto il sole, solamente il compimento di una promessa fatta in campagna elettorale: qualche tempo fa, infatti, l’allora candidato Roberto Gualtieri – oggi primo cittadino – disse che leblu non sarebbero diminuite ma aumentate. In quella occasione il futuro Sindaco aveva ricordato come in epoca alemanniana con l’aumento dellebianche l’Atac perse 4 milioni di euro l’anno per il disincentivo ulteriore all’utilizzo del trasporto pubblico.leblu ad ottobre L’obiettivo, dunque, è abbastanza lampante: diminuire e disincentivare l’utilizzo dei mezzi privati, per ridurre affollamento nel traffico e inquinamento, rialzando, per quanto possibile, li incassi della municipalizzata del trasporto pubblico. Le parole, poi, ad un anno di distanza, diventano ...

