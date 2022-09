“Rapporti intimi dopo il parto? Non fate come me”: è stata proprio lei a confessarlo (Di sabato 3 settembre 2022) Diventata mamma da circa un mese, la bellissima modella ha confessato ai follower com’è la sua vita sotto le lenzuola dopo il parto. Appena un mese fa circa, ha dato alla luce la sua bebè e, insieme al compagno, non potrebbe essere più felice. Entrambi giovani e bellissimi, sono una coppia dal 2019 e il L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 3 settembre 2022) Diventata mamma da circa un mese, la bellissima modella ha confessato ai follower com’è la sua vita sotto le lenzuolail. Appena un mese fa circa, ha dato alla luce la sua bebè e, insieme al compagno, non potrebbe essere più felice. Entrambi giovani e bellissimi, sono una coppia dal 2019 e il L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

vale_marcy : @gleek96 Non c'è una regola scritta che stabilisce a che età bisogna dare il prima bacio o avere rapporti intimi...… - brunkkk : @chiara_tosi88 ... irregolarità riguardano il 2008 - 2010? E Salvini non era capo? E sa che l'irretroattività delle… - gianluigidellac : @espressonline @susannaturco Ma quale Viminale ?, uno che sta in rapporti intimi con la Russia! - ContessaMB : ??4/6?? ce l'ho sempre intorno, me stessa. E non mi sento affatto sola, poiché io mi basto. Difatti preferisco rappor… - sadic0stears : @yeturikuzi Amo quello era il 6, nel 7 iniziano a riflettere sulla possibilità di avere rapporti più intimi, ma è stato interrotto a maggio -