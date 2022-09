Pnrr | Franco | ' raggiunti obiettivi prima parte 2022 | è stata un' opera collettiva'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 3 settembre 2022) Cernobbio (Como), 3 set. (Adnkronos) - "Rispetto al, abbiamo raggiunto glidell'anno scorso e delladel. Vari sono i ministri responsabili di questo successo, èun'del governo, delle amministrazioni e di moltissimi altri soggetti". Lo ha detto il ministro dell'Economia e delle Finanze Daniele, intervenendo al Forum Ambrosetti in corso a Cernobbio. "Nel secondo semestre di quest'anno -aggiunge il ministro- abbiamo 55, 9 dei quali sono stati già conseguiti e altri contiamo di conseguire nelle prossime settimane. Molti resteranno da conseguire nellafinale dell'anno anche per via del modo in cui sono costruiti. Alcuni, cioè, non ...