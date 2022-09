Pd, Del Basso De Caro: “Boccia ha perso occasione per tacere” (Di sabato 3 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Nell’Ecclesiaste è scritto che c’è un tempo per parlare ed uno per tacere. Boccia ha perduto, oggi, una buona occasione per tacere”. Lo afferma in una nota Umberto Del Basso De Caro, parlamentare sannita uscente e non ricandidato nel Pd, attaccando il dirigente nazionale del Pd e commissario per la Campania. Per Del Basso De Caro, Boccia “ha reso una dichiarazione insipida con la quale, senza sfiorare nemmeno lontanamente i temi politici posti, si è limitato a ricordare che i dirigenti hanno l’obbligo di votare a prescindere. Per dirla con il signore de La Palice ‘se non fosse morto, sarebbe ancora in vita’”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 3 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Nell’Ecclesiaste è scritto che c’è un tempo per parlare ed uno perha perduto, oggi, una buonaper”. Lo afferma in una nota Umberto DelDe, parlamentare sannita uscente e non ricandidato nel Pd, attaccando il dirigente nazionale del Pd e commissario per la Campania. Per DelDe“ha reso una dichiarazione insipida con la quale, senza sfiorare nemmeno lontanamente i temi politici posti, si è limitato a ricordare che i dirigenti hanno l’obbligo di votare a prescindere. Per dirla con il signore de La Palice ‘se non fosse morto, sarebbe ancora in vita’”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

