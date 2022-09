MotoGP, Johann Zarco: “I cordoli erano scivolosi, non si poteva rischiare oggi” (Di sabato 3 settembre 2022) Johann Zarco ha riportato alla stampa la propria opinione alla stampa al termine delle qualifiche del Gran Premio d’Olanda, 15mo appuntamento del Mondiale F1 2022. Il francese ha concluso sesto la qualifica odierna concludendo alle spalle dello spagnolo Maverick Vinales (Aprilia) ed al nostro Marco Bezzecchi (VR46). Il centauro di Pramac ha rilasciato ai microfoni di ‘Motorsport.com’: “Quando ha iniziato a piovere pensavo davvero che sarebbe bastato per bagnare. Il caldo ha cambiato le cose, con le slick si riusciva a girare prestando la massima attenzione”. Il transalpino ha continuato dicendo: “La situazione di oggi è stata simile al Mugello. Tutto fa paura perché devi attaccare come se tutto fosse normale. I cordoli erano scivolosi, non si poteva ... Leggi su oasport (Di sabato 3 settembre 2022)ha riportato alla stampa la propria opinione alla stampa al termine delle qualifiche del Gran Premio d’Olanda, 15mo appuntamento del Mondiale F1 2022. Il francese ha concluso sesto la qualifica odierna concludendo alle spalle dello spagnolo Maverick Vinales (Aprilia) ed al nostro Marco Bezzecchi (VR46). Il centauro di Pramac ha rilasciato ai microfoni di ‘Motorsport.com’: “Quando ha iniziato a piovere pensavo davvero che sarebbe bastato per bagnare. Il caldo ha cambiato le cose, con le slick si riusciva a girare prestando la massima attenzione”. Il transalpino ha continuato dicendo: “La situazione diè stata simile al Mugello. Tutto fa paura perché devi attaccare come se tutto fosse normale. I, non si...

