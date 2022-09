Milly Carlucci risponde alle polemiche sul cast di Ballando con le stelle 2022: da Enrico Montesano e le posizioni no vax, al fidanzato di Selvaggia Lucarelli fino al presunto “dispetto” a Maria De Filippi (Di sabato 3 settembre 2022) Mancano ormai poche settimane alla 17.ma edizione di Ballando con le stelle, lo show di Rai Uno condotto da Milly Carlucci in onda dal 2005. Un’edizione che si preannuncia ricca di novità: dall’addio della criminologa Roberta Bruzzone, al cast dei ballerini professionisti completamente rinnovato. Gli appassionati del programma non vedranno più gareggiare i maestri Sara Di Vaira e Simone Di Pasquale, che rimarranno però accanto a Milly Carlucci come commentatori a bordo campo. Assenti anche Maykel Fonts e Stefano Oradei. Nemmeno però il tempo di annunciare il cast al gran completo sabato 10 settembre dall’Arena di Verona durante i Tim Music Award che già piovono le prime polemiche che riguarderebbero la scelta dei ... Leggi su isaechia (Di sabato 3 settembre 2022) Mancano ormai poche settimane alla 17.ma edizione dicon le, lo show di Rai Uno condotto dain onda dal 2005. Un’edizione che si preannuncia ricca di novità: dall’addio della criminologa Roberta Bruzzone, aldei brini professionisti completamente rinnovato. Gli appassionati del programma non vedranno più gareggiare i maestri Sara Di Vaira e Simone Di Pasquale, che rimarranno però accanto acome commentatori a bordo campo. Assenti anche Maykel Fonts e Stefano Oradei. Nemmeno però il tempo di annunciare ilal gran completo sabato 10 settembre dall’Arena di Verona durante i Tim Music Award che già piovono le primeche riguarderebbero la scelta dei ...

