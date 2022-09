Milan-Inter 3-2, il derby è rossonero (Di sabato 3 settembre 2022) (Adnkronos) – Il Milan vince 3-2 uno spettacolare derby della Madonnina che vale il primato momentaneo in classifica con il sorpasso a +2 sull’Inter. Protagonista assoluto Leao, doppietta e assist per Giroud. Partita intensa: la sblocca Brozovic su assist di Correa, rimedia il portoghese servito da Tonali. Forcing rossonero prima dell’Intervallo. Nella ripresa la ribalta Giroud su assist di Leao, che poi s’inventa il bis personale per il 3-1. Accorcia il neoentrato Dzeko e poi ci pensa super Maignan su Lautaro e Calhanoglu blindare il successo per i campioni d’Italia. A partire meglio è la squadra di Inzaghi che sblocca al 21? grazie a una manovra corale e a uno svarione difensivo rossonero del quale approfitta Brozovic per l’1-0. Il Milan però non ci sta e reagisce ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 3 settembre 2022) (Adnkronos) – Ilvince 3-2 uno spettacolaredella Madonnina che vale il primato momentaneo in classifica con il sorpasso a +2 sull’. Protagonista assoluto Leao, doppietta e assist per Giroud. Partita intensa: la sblocca Brozovic su assist di Correa, rimedia il portoghese servito da Tonali. Forcingprima dell’vallo. Nella ripresa la ribalta Giroud su assist di Leao, che poi s’inventa il bis personale per il 3-1. Accorcia il neoentrato Dzeko e poi ci pensa super Maignan su Lautaro e Calhanoglu blindare il successo per i campioni d’Italia. A partire meglio è la squadra di Inzaghi che sblocca al 21? grazie a una manovra corale e a uno svarione difensivodel quale approfitta Brozovic per l’1-0. Ilperò non ci sta e reagisce ...

